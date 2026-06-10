أحمد موسى: الدولة تضع حوكمة شاملة لضمان استدامة أموال المعاشات لـ50 عاما قادمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات، مشيرًا إلى حرصها على توفير الاستدامة المالية لأموال أصحاب المعاشات خلال الـ50 عامًا المقبلة.



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قسط المعاشات ارتفع من 227 مليار جنيه إلى 238.5 مليار جنيه، في إطار التغيرات المالية المرتبطة بتطوير منظومة التأمينات والمعاشات.

تعزيز الشفافية

وأضاف أن الدولة أعدّت منظومة متكاملة لحوكمة ملف المعاشات، بهدف تعزيز الشفافية وضمان كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يضمن استمرارية صرف المستحقات وحماية حقوق أصحاب المعاشات على المدى الطويل.

