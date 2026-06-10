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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
محمود محسن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه جمال عوض بالعمل على تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، في إطار جهود الدولة لتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءتها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن أعمال التطوير استمرت على مدار خمس سنوات، تم خلالها إصلاح وتحديث بيانات نحو 20 مليون مواطن ضمن منظومة التأمينات والمعاشات، بما يسهم في رفع دقة البيانات وتحسين جودة الخدمات.

تسهيل حصول المواطنين على الخدمات

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات ستعتمد بشكل كامل على التحول الإلكتروني، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

أحمد موسى المعاشات التأمينات الرئيس السيسي التطوير

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