أحمد موسى : خطط استثمارية للشركات الأجنبية بـ 17 مليار دولار للتنقيب .. مصر وقطر وتركيا تؤكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة | أخبار التوك شو

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

التنقيب عن الغاز والبترول.. أحمد موسى: خطط استثمارية للشركات الاجنبية بـ 17 مليار دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه وزير البترول اكد انه هناك خطط لاستثمارات جديدة من الشركات الاجنبية العاملة في التنقيب عن الغاز والبترول بحوالي 17 مليار دولار حتى عام 2030 .

كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تفقد الأعمال في ميناء سفاجا الكبير بالتعاون مع مجموعة مواني أبو ظبي .

الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الأسعار 15% .. والركود يضرب المبيعات 50%

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 10% و15%، متأثرة بزيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار المحروقات، وهما من أبرز العوامل التي أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل.



أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

شن الإعلامي نشات الديهي، هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن الشيخ محمد بن زايد هو "الأب الروحي لمصر".



احذر الإصابة بالجلطات.. نصائح مهمة من جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد تشهد زيادة في حالات الجلطات، لذلك ينصح مرضى السكري وجميع المواطنين بتناول كميات كافية من المياه.



أحمد موسى: أحكام النفقة لابد أن تنفذ والدولة تتحرك لتطبيق العدالة الناجزة

علق الإعلامي أحمد موسى،على تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان صون حقوق المرأة والطفل.



اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أسباب انخفاض أسعار البيض والدواجن.



ممر لوجيستي عالمي.. كامل الوزير: طول ميناء سفاجا 1100 متر وتم إنشاؤه بسواعد المصريين

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تفقد الأعمال في ميناء سفاجا الكبير بالتعاون مع مجموعة مواني أبو ظبي .



أحمد موسى: أمريكا تتعامل مع بعثة منتخب إيران وكأنهم في سجن جوانتانامو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة قامت بحجز حكم صومالي مشارك في المونديال 7 ساعات في المطار ورفضوا دخوله إلى الولايات المتحدة الامريكية.



ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

مصادر للقاهرة الإخبارية: رئيس الاستخبارات التركية شدد على أن هذه الإجراءات تمهد لاستكمال تطبيق خطة الرئيس "ترامب"

كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن رئيس الاستخبارات التركية "إبراهيم قالن" شدد على أن هذه الإجراءات تمهد لاستكمال تطبيق خطة الرئيس "ترامب" وتسهم في عودة الهدوء المستدام في قطاع غزة.



مصر وقطر وتركيا تؤكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن تأكيد الوسطاء مصر وقطر وتركيا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.