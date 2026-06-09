اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أسباب انخفاض أسعار البيض والدواجن.



وقال الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”هناك تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض ووصل سعر الكرتونة لـ 65 جنيها في المزرعة.

وتابع الزيني: "هناك انتاج كبير من الدواجن وإنتاجنا 17 مليار بيضة بأكثر من 45 مليون بيضة يوميا، وهذه كمية كبيرة جدا تفوق الاحتياجات وهذا الامر يدفع إلى انخفاض الأسعار ".

وأكمل: "الانتاج الكبير سوف يستمر معنا لعدة شهور مقبلة وهناك انتظام في وفرة الأعلاف وهناك زيادة في الإنتاج"، مضيفا:"نحتاج إلى تصدير كميات اكبر من البيض والدواجن للخارج ".

وتابع ثروت الزيني : “انخفاض الأسعار بشكل كبير يعتبر مشكلة كبيرة للمنتج ويجب ان يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار كي يستمر المنتج في العملية الإنتاجية وهناك مربون يتعرضون لخسائر كبيرة وقد يخرج البعض من دائرة الانتاج وهذا يشكل خطرا على العملية الانتاجية”.

وأكمل الزيني: "الاستهلاك تجاوز 40 مليون بيضة يوميا والانتاج حوالي 45 مليون بيضة يوميا ، ونستهلك 5 ملايين دجاجة يوميا والإنتاج اليومي تجاوز 4.5 مليون دجاجة، وكيلو الدواجن في المزرعة 70 جنيها".