أخبار التوك شو| هل هناك تخفيف أحمال في فصل الصيف؟ مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الجو والدواجن

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

يعتبر الذهب من أفضل الاستثمارات التي تحقق مكاسب على المدى البعيد، وأن الذهب هو الملاذ الأمن، وأن الكثير من المواطنين تسأل عن المؤشرات المتوقعة للذهب خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.



هل هناك تخفيف أحمال في فصل الصيف؟ أخبار سارة للمواطنين

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الحالية القرارات التي تصدر من الحكومة بخصوص الكهرباء، والجميع يسأل هل الحكومة ستعلن هذا العام سيكون هناك تخفيف أحمال كما حدث من قبل في 2024، أو سيكون الأمر طبيعيا ولن يحدث تخفيف أحمال كما حدث في 2025.

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن المواطنين سيشعرون بشكل مباشر بنتائج التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الجميع تأثر خلال عام 2024 بإجراءات تخفيف الأحمال الكهربائية التي كانت تطبق لمدة ساعة يومياً نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الحكومة ووزارة الكهرباء اتخذتا مجموعة من الإجراءات للتغلب على تلك التحديات وضمان استقرار إمدادات الطاقة، لافتاً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحسين أداء منظومة الكهرباء.

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة اليوم.. شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، أجواءً شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات الصعيد والمناطق الداخلية.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الطقس يكون حارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

الأهلي يستقر على مدربه الجديد بعد التخلي عن «الأجنبي» بسبب المرتب الكبير

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أنه كان هناك اجتماع ثلاثي بالأمس بين سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى والمشرف على قطاع الكرة، وعصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في منزل ياسين منصور، ودار نقاش حول مدرب الأهلي الجديد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ومحمد جوهر، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه كانت هناك رغبة عارمة في التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأضاف أن عموتة هو الأقرب لتولي المهمة بعدما كان في القائمة ضمن التصنيف الثاني نظرًا للشروط غير الطبيعية للمديرين الفنيين الأجانب الذين تم التفاوض معهم كان الحديث عن مرتب 5 ملايين دولار وشرط جزائي عقد مقفول.

وأوضح أن ياسين منصور كان حتى اللحظة الأخيرة يريد تحمل جزء من مرتب المدير الفني الأجنبي ولكنه استشعر كبرياء منهم فقرر الاستقرار على عموتة بنسبة 95%.



أخبار سارة لـ 3.3 مليون مواطن بشأن قانون التصالح

تشهد قضية مخالفات البناء تطورات لافتة مع اقتراب إقرار تعديلات جديدة على قانون التصالح، وسط جهود مكثفة تبذلها الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تواجه المواطنين.

وتستهدف هذه التعديلات تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المادية، بما يتيح الفرصة أمام ملايين الأسر لتوفيق أوضاعها والاستفادة من مزايا التصالح بصورة أكثر سهولة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6440 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7360 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51520 جنيها.

سعر طبق البيض يخسر 50%.. مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، في خطوة لاقت ترحيبًا من المواطنين بعد موجات متتالية من الارتفاعات أثقلت كاهل الأسر، وفي المقابل هذه الانخفاضات يكون لها تأثير سلبي على المنتجين، وذلك بعد الانخفاضات بنسبة تصل لـ 50%.

وقد أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا منذ بداية العام، موضحًا أن هناك اكتفاءً ذاتيًا وزيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40%.

الدعم النقدي سيكون أفضل من العيني.. مفاجأة للمواطنين قبل قرار الحكومة

يتابع عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يتم حاليا بخصوص خطة الحكومة لـ التحول من الدعم العيني لـ الدعم النقدي، والجميع يسأل هل هذا الأمر سيكون أفضل، وهل المواطنين سيحصلون على الأموال في اليد، أو سيتم صرف سلع.

وقد أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية إطلاع المواطنين على جميع تفاصيل أي توجه نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة واضحة في عرض رؤيتها، وآليات التنفيذ، وآثارها المتوقعة على المستفيدين.

اعرف هتشتري بكام.. سعر الفراخ البيضاء والساسو والبيض اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم، الثلاثاء 9 يونيو 2026، حالة من التباين، حيث استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوياتها الأخيرة، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو والبيض الأحمر والأبيض تراجعًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، والبرامج الصباحية.

الفراخ البيضاء تحافظ على استقرارها في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع وبورصة الدواجن دون تغيرات جديدة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 68 و69 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال التجزئة إلى ما بين 78 و79 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم المعروض والطلب داخل الأسواق، بعد موجات من التذبذب شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

تراجع أسعار الفراخ الساسو بقيمة 3 جنيهات

على الجانب الآخر، سجلت أسعار الفراخ الحمراء "الساسو" انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 96 و97 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك ما بين 107 و109 جنيهات للكيلو.

وسجلت الفراخ الساسو تراجعًا قدره 3 جنيهات مقارنة بمستوياتها السابقة، في مؤشر على تحسن المعروض داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 9 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.19 جنيه

سعر الشراء: 52.09 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.23 جنيه

سعر الشراء: 60.10 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.75 جنيه

سعر الشراء: 69.61 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.89 جنيه

سعر الشراء: 13.87 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.21 جنيه

سعر الشراء: 14.18 جنيه.