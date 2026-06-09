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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف هتشتري بكام.. سعر الفراخ البيضاء والساسو والبيض اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 حالة من التباين، حيث استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوياتها الأخيرة، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو والبيض الأحمر والأبيض تراجعًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، والبرامج الصباحية.

الفراخ البيضاء تحافظ على استقرارها في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع وبورصة الدواجن دون تغيرات جديدة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 68 و69 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال التجزئة إلى ما بين 78 و79 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم المعروض والطلب داخل الأسواق، بعد موجات من التذبذب شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

تراجع أسعار الفراخ الساسو بقيمة 3 جنيهات

على الجانب الآخر، سجلت أسعار الفراخ الحمراء "الساسو" انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 96 و97 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك ما بين 107 و109 جنيهات للكيلو.

وسجلت الفراخ الساسو تراجعًا قدره 3 جنيهات مقارنة بمستوياتها السابقة، في مؤشر على تحسن المعروض داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

أسعار البانيه تواصل التحرك وفقًا للمناطق

أما أسعار البانيه، فقد تراوحت اليوم بين 230 و250 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا لعوامل العرض والطلب وتكاليف التشغيل داخل المحال التجارية.

انخفاض أسعار البيض الأحمر والأبيض

وشهدت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 67 جنيهًا بالجملة، لتصل إلى نحو 77 جنيهًا للمستهلك، مسجلة انخفاضًا قدره 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

كما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 65 جنيهًا بالجملة، بينما وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 75 جنيهًا، بانخفاض بلغ 3 جنيهات عن مستوياتها السابقة.

ما العوامل التي تتحكم في أسعار الدواجن؟

تتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدد من العوامل الرئيسية التي تتحكم في حركة السوق بشكل يومي، ومن أبرزها:

حجم العرض والطلب داخل الأسواق.

أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

تكاليف النقل والطاقة.

الظروف المناخية والبيئية.

المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

القرارات والسياسات المنظمة للسوق.

الأوضاع الصحية والبيطرية داخل مزارع التربية.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يرى متابعون لسوق الدواجن أن الأسعار ستظل مرتبطة بحجم المعروض وتكاليف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يؤثر على معدلات الإنتاج والاستهلاك في الوقت نفسه، بينما يترقب المستهلكون استمرار التراجع في أسعار البيض والدواجن خلال الأيام القادمة.

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