سعر طبق البيض يخسر 50%.. مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، في خطوة لاقت ترحيبًا من المواطنين بعد موجات متتالية من الارتفاعات أثقلت كاهل الأسر، وفي المقابل هذه الانخفاضات يكون لها تأثير سلبي على المنتجين، وذلك بعد الانخفاضات بنسبة تصل لـ 50%.

وقد أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا منذ بداية العام، موضحًا أن هناك اكتفاءً ذاتيًا وزيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40%.

البيض

وقال نبيل، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين ويتم استهلاكه طازجًا، مشيرًا إلى أن منتجي البيض يتعرضون لخسائر، وأن السعر العادل لطبق البيض في المزرعة يبلغ 115 جنيهًا.

البيض

وأضاف أن تكلفة الإنتاج، دون تحقيق أي ربح، تصل إلى 115 جنيهًا للطبق، بينما يباع حاليًا بنحو 60 جنيهًا في المزرعة، ما يسبب خسائر للمربين والمنتجين بنسبة 55 جنيه بالطبق.

وذكر أن العمل جار على فتح أسواق تصديرية للدول الخارجية، مؤكدًا أن الحل يكمن في التصدير.

التصدير سيسهم في توفير عملة صعبة

البيض





ولفت إلى أن التصدير سيسهم في توفير عملة صعبة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابي على المنتجين، خاصة أن أسعار الأعلاف مرتبطة بسعر الدولار.

وأوضح أنه يتوقع زيادة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجون.

من جانبه، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر البيض منخفض لكنه منخفض دون المستوي وبشكل بمكن أن يؤثر على هذه الصناعة.

وقال جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”: “ما يهمنا هو الحفاظ على المنتج وعلى السعر المناسب للمستهلكين، لكن سعر 80 جنيها للكرتونة فيه مشكلة على المنتج”.

وأضاف: “نريد أن يكون السعر عادلا وهو 120 جنيها تقريبا لكرتونة البيض، وهذا هو السعر المناسب للمستهلك والمنتج، ولدينا زيادة فى الإنتاج هذا العام حوالي 14% عن العام الماضي”.

وتابع: “وزير الزراعة قام بعمل اجتماع مع المصنعيين واتحاد منتجي البيض، والآن نتجه إلى تنشيط عمليات الاستفادة من بيض المائدة بشكل أكبر”.