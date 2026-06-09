التصدير هيأثر ع السوق.. شعبة البيض تتوقع زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا منذ بداية العام، موضحًا أن هناك اكتفاءً ذاتيًا وزيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40%.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين ويتم استهلاكه طازجًا، مشيرًا إلى أن منتجي البيض يتعرضون لخسائر، وأن السعر العادل لطبق البيض في المزرعة يبلغ 115 جنيهًا.

وأوضح أن تكلفة الإنتاج، دون تحقيق أي ربح، تصل إلى 115 جنيهًا للطبق، بينما يُباع حاليًا بنحو 60 جنيهًا في المزرعة، ما يسبب خسائر للمربين والمنتجين. وأضاف أن العمل جارٍ على فتح أسواق تصديرية للدول الخارجية، مؤكدًا أن الحل يكمن في التصدير.

التصدير سيسهم في توفير عملة صعبة

ولفت إلى أن التصدير سيسهم في توفير عملة صعبة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابي على المنتجين، خاصة أن أسعار الأعلاف مرتبطة بسعر الدولار، وأوضح أنه يتوقع زيادة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجين.