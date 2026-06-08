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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة.. تراجع أسعار اللحوم والدواجن.. وكرتونة البيض بـ100 جنيه

تراجع أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم
تراجع أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، تراجعاً في الأسعار، حيث سجلت أسعار اللحوم الطازجة تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة الماضية، كما تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف اليوم، في الوقت الذي حافظت فيه أسعار البيض على حالة التراجع في الأسعار المستمرة منذ أيام.

أسعار اللحوم اليوم

سجل متوسط سعر اللحوم الطازجة نحو 428.15 جنيهًا للكيلو، مقابل 441.35 جنيهًا تقريبًا خلال الفترة السابقة، بتراجع بلغ 13.2 جنيهًا بنسبة 2.99%.

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وتراوح سعر كيلو اللحوم الطازجة بين 371.85 جنيهًا كحد أدنى و474.46 جنيهًا كحد أقصى داخل الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الدواجن اليوم إلى ما بين 68 و70 جنيهًا للكيلو في المزرعة بدلًا من 90 إلى 95 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو الدواجن في المنافذ بين 84.27 جنيهًا و124.67 جنيهًا بحسب المنطقة ونوع المنتج.

أسعار البيض اليوم

أما أسعار البيض، فقد شهدت استقرارًا نسبيًا مع تراجعات طفيفة في بعض الأنواع، حيث سجلت كرتونة البيض 114.67 جنيهًا في المتوسط.

أسعار الدواجن والبيض

وسجل سعر البيضة البيضاء نحو 4.62 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء 4.89 جنيه للبيضة الواحدة.

كما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 127.53 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيضة البلدي 5.19 جنيه.

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