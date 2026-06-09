قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ختام مؤتمر جنيف.. وزير العمل يبحث مع "الدولي للتوظيف" فتح الأسواق الأوروبية لشباب مصر
سيف زاهر: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم
دون ال 70 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الدواجن الان
ترامب : نحن في "المراحل الأخيرة" من التوصل إلى اتفاق سلام
هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الصحة تُعزز حماية القطاع الصحي في قمة الأمن السيبراني CAISEC 2026
احتياجاتنا 120 مليار متر ونعتمد بنسبة 98% على النيل.. سويلم يستعرض أمام البنك الدولي واقع الندرة المائية
رقصة الكواكب فوق سماء العرب.. الزهرة والمشتري يقتربان في مشهد يخطف الأنظار
لتسهيل سبُل التواصل مع الجمهور.. البحوث الإسلاميَّة يخصِّص خطًّا هاتفيًّا ضمن مبادرة تحدَّث معنا
بدء استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه.. بعد قليل
مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تُصدر تعليمات عاجلة للمواطنين لمواجهة الرطوبة
استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

مازالت أسعار الدواجن اليوم مستمرة في الانخفاض حيث يتهافت المواطنون على شراء البيض نظرا لـ انخفاض سعر البيض بشكل ملحوظ لتصل إلى 70 جنيها، كما انخفض سعر الفراخ البيضاء والبانيه وسط استقرار تام بالأسواق وإقبال كبير من الجميع على شراء الدواجن و البيض .

سعر الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 69 : 68 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 79 :78 جنيهًا

سعر كيلو البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 210 و 200 جنيه باختلاف الأسواق.

سعر الفراخ الساسو

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 96 و 97 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 109 و 107 جنيهات للكيلو مسجلا تراجعا قدره 3 جنيهات.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 77 جنيهاا مسجلة تراجع قدره 4 جنيهات عن الاسعار المسجلة أمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهًا ، لتباع للمستهلك 75 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 3 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس. 

اكتفاء ذاتي من البيض 

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، موضحاً أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض في الأسواق.

خسائر كبيرة للمنتجين 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنتجين يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقتضي خروجها من المزرعة بسعر لا يقل عن 115 جنيهاً من دون تحقيق أرباح، في حين تُباع حالياً بنحو 60 جنيهاً في المزرعة.

تصدير البيض

وتابع أن الشعبة بدأت اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزير الزراعة لبحث تحويل البيض إلى منتجات مبسترة أو مسحوق البيض، إلى جانب العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في دول الخليج وأفريقيا لاستيعاب الكميات الفائضة من الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للمنتجين، نظراً لارتباطها بسعر الدولار، حيث إن ما بين 90% و95% من مكونات صناعة الأعلاف مستوردة.

 

هل ترتفع أسعار البيض مجدداً؟

وأكد أن استمرار المنتجين في تحمل الخسائر أمر غير ممكن، محذراً من أن خروج بعضهم من دورات الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مجدداً، لافتاً إلى أن السوق يحتاج إلى تصحيح سعري يضمن وصول سعر كرتونة البيض عند خروجها من المزرعة إلى أكثر من 115 جنيهاً.

اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

ترشيحاتنا

زيزي البدراوي

مخرج غير حياتها.. تعرف على عدد أزواج زيزي البدراوي في ذكراها

أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه الكراش

فيلمين في نفس الوقت.. أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه الكراش

الفنانة هبة عبد الغني

أعد الجمهور بمفاجآت.. هبة عبد الغني تكشف تفاصيل مشاركتها في «أندر إيدج»

بالصور

إجراء 290 عملية جراحية بمستشفيات صحة الشرقية في يومين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذير خطير.. حرائق السيارات الكهربائية تعاود الاشتعال رغم إطفائها

حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

ارتفاع الإستروجين عند النساء.. أعراض قد لا تنتبهين إليها

هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد