هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

مازالت أسعار الدواجن اليوم مستمرة في الانخفاض حيث يتهافت المواطنون على شراء البيض نظرا لـ انخفاض سعر البيض بشكل ملحوظ لتصل إلى 70 جنيها، كما انخفض سعر الفراخ البيضاء والبانيه وسط استقرار تام بالأسواق وإقبال كبير من الجميع على شراء الدواجن و البيض .

سعر الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 69 : 68 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 79 :78 جنيهًا

سعر كيلو البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 210 و 200 جنيه باختلاف الأسواق.

سعر الفراخ الساسو

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 96 و 97 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 109 و 107 جنيهات للكيلو مسجلا تراجعا قدره 3 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 77 جنيهاا مسجلة تراجع قدره 4 جنيهات عن الاسعار المسجلة أمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهًا ، لتباع للمستهلك 75 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 3 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس.

اكتفاء ذاتي من البيض

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، موضحاً أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض في الأسواق.

خسائر كبيرة للمنتجين

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنتجين يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقتضي خروجها من المزرعة بسعر لا يقل عن 115 جنيهاً من دون تحقيق أرباح، في حين تُباع حالياً بنحو 60 جنيهاً في المزرعة.

تصدير البيض

وتابع أن الشعبة بدأت اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزير الزراعة لبحث تحويل البيض إلى منتجات مبسترة أو مسحوق البيض، إلى جانب العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في دول الخليج وأفريقيا لاستيعاب الكميات الفائضة من الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للمنتجين، نظراً لارتباطها بسعر الدولار، حيث إن ما بين 90% و95% من مكونات صناعة الأعلاف مستوردة.

هل ترتفع أسعار البيض مجدداً؟

وأكد أن استمرار المنتجين في تحمل الخسائر أمر غير ممكن، محذراً من أن خروج بعضهم من دورات الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مجدداً، لافتاً إلى أن السوق يحتاج إلى تصحيح سعري يضمن وصول سعر كرتونة البيض عند خروجها من المزرعة إلى أكثر من 115 جنيهاً.