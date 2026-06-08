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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سعر البيض اليوم
سعر البيض اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار البيض اليوم استقرارا نسبيا في الأسواق بعد انخفاض كبير في سعر كرتونة البيض خلال الفنرة الأخيرة بكل أنواعه، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 90 جنيهاً، بعدما كانت تباع منذ أشهر بحوالي ١٣٥ جنيهاً، في ظل هبوط كبير في الأسواق وهو ما يجعل المواطنين يتابعون بشكل يومي سعر البيض الأبيض والأحمر و أسعار الدواجن بعد انخفاضها.

أسعار البيض اليوم الاثنين 8-6-2026

ونرصد من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

ويبلغ متوسط سعر كوتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين ما بين 70 و75 جنيهًا في المزارع، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وتراوح متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين، بين 78 و83 جنيها في المزارع، ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك نحو 90 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي

ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين في المزارع بين 80 و90 جنيه؛ ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك من 110 و130 جنيهًا بحسب المنطقة.

انخفاض سعر البيض بالأسواق 

وعن انخفاض سعر البيض ، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن أسعار طبق البيض فى المزرعة تتراوح حاليًا بين 60 و65 جنيهًا، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار للمستهلك لتتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيهًا فى بعض المنافذ، بعد أن كانت تصل إلى 110 جنيهات.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، أن التراجع الملحوظ فى أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج واستقرار مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن السوق تحكمه فى الأساس آلية العرض والطلب

خسائر للمنتجين

وأوضح أن التوسع فى الإنتاج وزيادة الاستثمارات فى قطاع الدواجن ساهم فى تحقيق وفرة كبيرة فى المعروض، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار بالانخفاض، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن هذا الانخفاض تسبب فى خسائر للمنتجين لبيعهم أحيانًا بأقل من تكلفة الإنتاج.

تصدير البيض

ولفت إلى أن القطاع يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وتحويل جزء من الإنتاج إلى صناعات غذائية مثل البيض السائل أو البودرة، بما يساعد على امتصاص الفائض واستقرار الأسعار.

سعر طبق البيض في منافذ التموين 

وأوضح أن قرار وزارة التموين بخفض سعر طبق البيض فى منافذها إلى 85 جنيهًا يتماشى مع الأسعار الفعلية فى السوق، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا فى الأسعار حسب أماكن البيع والقيمة المضافة والتغليف.

وشدد على أن التوسع فى التصدير وفتح أسواق خارجية يمثلان الحل الأهم خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الحفاظ على استقرار الإنتاج وعدم خروج المنتجين من السوق بسبب الخسائر.

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