الزراعة: 120 جنيهًا السعر العادل لكرتونة البيض.. و80 جنيهًا يضر المنتجين

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر البيض منخفض لكنه منخفض دون المستوي وبشكل بمكن أن يؤثر على هذه الصناعة.

وأضاف الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”: “ما يهمنا هو الحفاظ على المنتج وعلى السعر المناسب للمستهلكين، لكن سعر 80 جنيها للكرتونة فيه مشكلة على المنتج”.

وقال الدكتور خالد جاد: “نريد أن يكون السعر عادلا وهو 120 جنيها تقريبا لكرتونة البيض، وهذا هو السعر المناسب للمستهلك والمنتج، ولدينا زيادة فى الإنتاج هذا العام حوالي 14% عن العام الماضي”.

وتابع: "وزير الزراعة قام بعمل اجتماع مع المصنعيين واتحاد منتجي البيض، والأن نتجه إلى تنشط عمليات الإستفادة من بيض المائدة بشكل أكبر.