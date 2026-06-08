البانيه يبدأ من 220 جنيه.. أسعارالفراخ والبيض اليوم الإثنين

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاثنين استقرارا نسبيا بالأسواق، حيث ينخفض سعر البيض بشكل ملحوظ، كما ينخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، بينما يرتفع سعر كيلو الفراخ البلدي .

سعر الفراخ البيضاء اليوم

حافظت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلي على استقرارها الأخير، حيث سجل سعر الكيلو 71 جنيها من أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي عند مستوى 85 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم بالأسواق ما بين 220 و 240 جنيها.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 93 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتراوح سعر بيعها للمستهلك النهائي في الأسواق ومنافذ البيع عند مستويات تقارب 105 جنيهات للكيلو

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 89 جنيها، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الاسواق الشعبية ومحال التجزئة إلى حوالي 100 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الاثنين 8 يونيو 2026

سعر كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 80 جنيه

سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهًا ، لتباع للمستهلك 75 جنيهًا

أسعار مشتقات الدواجن

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم