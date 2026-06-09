بشرة خير.. انخفاض أسعار اللحوم الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 يونيو

انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث سجلت أسعار اللحوم الطازجة تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة الماضية، كما تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف اليوم، في الوقت الذي حافظت فيه أسعار البيض على حالة التراجع في الأسعار المستمرة منذ أيام.

أسعار اللحوم اليوم

سجل متوسط سعر اللحوم الطازجة نحو 428.15 جنيه للكيلو، مقابل 441.35 جنيه تقريبًا خلال الفترة السابقة، بتراجع بلغ 13.2 جنيه بنسبة 2.99%.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الطازجة بين 371.85 جنيه كحد أدنى و474.46 جنيه كحد أقصى داخل الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الدواجن اليوم إلى ما بين 68 و70 جنيهًا للكيلو في المزرعة بدلًا من 90 إلى 95 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو الدواجن في المنافذ بين 84.27 جنيه و124.67 جنيه بحسب المنطقة ونوع المنتج.

أسعار البيض اليوم

أما أسعار البيض، فقد شهدت استقرارًا نسبيًا مع تراجعات طفيفة في بعض الأنواع، حيث سجلت كرتونة البيض 114.67 جنيه في المتوسط.

وسجل سعر البيضة البيضاء نحو 4.62 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء 4.89 جنيه للبيضة الواحدة.

كما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 127.53 جنيه، في حين بلغ سعر البيضة البلدي 5.19 جنيه.