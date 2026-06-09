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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة اليوم.. شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم "الثلاثاء" أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات الصعيد والمناطق الداخلية.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطقس يكون حارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

وأكدت غانم أن الشبورة المائية تعد أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث تتكون على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح على عدة مناطق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، لافتة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت أن هذه الأجواء تتطلب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

درجات حرارة مرتفعة في محافظات الصعيد

وسجلت محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تصل العظمى إلى 44 درجة مئوية في قنا والأقصر وأسوان، بينما تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 28 و30 درجة مئوية، ما يجعلها الأقل حرارة مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 ومترين، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بصورة طبيعية في أغلب المناطق.

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