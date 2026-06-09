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مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تُصدر تعليمات عاجلة للمواطنين لمواجهة الرطوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تُصدر تعليمات عاجلة للمواطنين لمواجهة الرطوبة

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من التعليمات والإرشادات الصحية العاجلة للمواطنين، بالتزامن مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار. 

ونبّهت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس الفعلية عن المعلنة في الظل، مما يتطلب اتباع تدابير وقائية صارمة للحفاظ على السلامة العامة.

تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية:

أفاد خبراء الأرصاد بأن البلاد تواجه موجة طقس شديدة الحرارة نهاراً تفوق المعدلات الطبيعية على أغلب الأنحاء، في حين تتراوح الأجواء بين الحارة والمائلة للحرارة على المناطق الساحلية والسواحل الشمالية. وتلعب الرطوبة المرتفعة دوراً أساسياً في تعزيز الشعور بوطأة الحرارة، مما يزيد من الإجهاد الحراري على المواطنين في الشوارع والأماكن المكشوفة.

إرشادات وتعليمات السلامة للمواطنين:

وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين ومنع الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، شددت الهيئة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الآتية:

الإكثار من تناول السوائل: يُنصح بشرب كميات كبيرة من السوائل والترطيب المستمر للجسم، وعلى رأسها المياه طوال ساعات النهار والليل لتفادي الجفاف.

تجنب أشعة الشمس المباشرة: الابتعاد التام عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الذروة (من الظهر وحتى العصر)، والاستعانة بالمظلات (الشماسي) وقبعات الرأس عند الاضطرار للخروج.

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