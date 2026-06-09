أجواء شديدة الحرارة.. والأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية نهارا، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليلا.

تحذير من الشبورة المائية

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية- شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 ومترين، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

بنها 37 22

المنصورة 37 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 31 19

رفح 30 19

كاترين 30 14

طابا 34 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الاسكندرية 30 21

مطروح 28 20

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 30