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أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 09 يونيو 2026 إلى الاحد 14 يونيو 2026، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

وتتوقع الهيئة أن يشهد غدًا الثلاثاء 9 يونيو 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد

حالة الطقس حتى السبت

تشهد الفترة من الثلاثاء إلى السبت المقبلين:

  • طقس الصباح الباكر: معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.
  • طقس النهار: حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.
  • طقس الليل: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء

- ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

- شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

- نشاط رياح أحيانًا: تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

- سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 43 درجة، الصغرى 28 درجة.

قنا: العظمى 44 درجة، الصغرى 29 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة، الصغرى 30 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد 

خلال الفترة من الثلاثاء 09 يونيو إلى الأحد 14 يونيو، يتوقع استمرار:

- الشبورة المائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

- نشاط الرياح: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

نصائح للتعامل مع الطقس شديد الحرارة

- القيادة بحذر صباحًا: بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.

- شرب كميات وفيرة من الماء: للتعويض عن فقدان السوائل نتيجة الحرارة والرطوبة العالية.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: خلال فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

- ارتداء ملابس قطنية فاتحة: تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.

- متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة.

 

حالة الطقس حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة الظواهر الجوية غدًا درجات الحرارة المتوقعة غدًا الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت

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