الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة.. الحرارة تصل إلى 44 درجة في جنوب الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تشهد معظم محافظات الجمهورية طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا نسبيًا خلال فترات الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة تساهم في زيادة الشعور بدرجات الحرارة الفعلية، إذ يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، ما يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري خاصة خلال ساعات الظهيرة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، كما قد تتسبب الرياح في إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتقليل آثار الطقس الحار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: 37 درجة للعظمى و23 للصغرى.

الوجه البحري: 36 درجة للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: 29 درجة للعظمى و21 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية: 31 درجة للعظمى و20 للصغرى.

شمال الصعيد: 41 درجة للعظمى و25 للصغرى.

جنوب الصعيد: 44 درجة للعظمى و29 للصغرى.

ذروة الحرارة في محافظات الصعيد

وتسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية اليوم، حيث تصل العظمى إلى 44 درجة مئوية، في حين تستمر الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال النهار.