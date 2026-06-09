التنقيب عن الغاز والبترول.. أحمد موسى: خطط استثمارية للشركات الاجنبية بـ 17 مليار دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه وزير البترول اكد انه هناك خطط لاستثمارات جديدة من الشركات الاجنبية العاملة في التنقيب عن الغاز والبترول بحوالي 17 مليار دولار حتى عام 2030 .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشركات الأجنبية ترى ان مصر بها ثروات طبيعية وتستثمر المزيد من الاموال في مصر للبحث والتنقيب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لا توجد أي مستحقات متأخرة لاي شركة اجنبية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تفي بوعدها في ملف سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في التنقيب عن الغاز والبترول ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تعتبر مركز قليمي للطاقة وتعتبر حلقة ربط في المنطقة ومذر ذات ثقة كبيرة والعالم يثق فيها ".