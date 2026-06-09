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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تذبذب الذهب مستمر ونفي عاجل للضرائب لهذا الأمر وانفعال أحمد موسى

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك.. شقيقها الطبيب ينهار ويكشف السبب وموقف العائلة

كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع لأسباب واضحة.

أحمد موسى: نتنياهو لا يتحرك دون ضوء أخضر أمريكي

علق الإعلامي أحمد موسى على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي شنتها طهران على تل أبيب، مؤكدًا أن ضربة إيران لم تؤثر على أي شيء.

أحمد موسى: من يتحدثون عن الدعم النقدي ليس لديهم معلومات

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجوم ضد الدعم النقدي من أحد الشخصيات، مشيرا إلى أن الدعم النقدي يتم بقواعد ونظام واضح ومحدد.

100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة، مضيفا أن رسوم مغادر البلاد هو 100 جنيه فقط، وهذا الرسم موجود وفقا للقانون القائم ولم يتم تعديله.

صاحبة شقة التمكين المدمرة: طليقي حرم بنتي من الثانوية العامة رغم تفوقها.. فيديو

كشفت السيدة نعمة صاحبة واقعة "شقة التمكين المدمرة" بكفر الشيخ، تفاصيل صدمتها بعد دخول الشقة، مؤكدة أنها فوجئت بتحولها إلى ما يشبه "كوم تراب" نتيجة التلفيات الواسعة التي لحقت بها.

نقابة الأطباء: الادعاءات الطبية غير الموثقة تهدد صحة المواطنين

حذّر الدكتور خالد أمين، الأمين العام لنقابة الأطباء من خطورة تداول معلومات طبية غير مستندة إلى أسس علمية عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن تشخيص الأمراض أو تقديم العلاجات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

"منتجي الدواجن": إنتاج البيض تجاوز الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 40% وأسهم في تراجع الأسعار

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، موضحاً أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض في الأسواق.

رئيس شعبة الذهب: تذبذب الأسعار مستمر بسبب التوترات العالمية

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يشهد حالة من التذبذب الملحوظ خلال الفترة الحالية، نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر يتفاعل بشكل مباشر مع الأحداث الدولية سواء بالصعود أو الهبوط.

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