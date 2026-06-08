سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك.. شقيقها الطبيب ينهار ويكشف السبب وموقف العائلة

كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع لأسباب واضحة.

وأضاف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين،: "سهام في مقام أبويا الله يرحمه.. أنا عايش معاها عمري كله.. مكانتش أختي بس.. كنت بعتبر إني ابنها البكري.. وربنا كرمنا بولاد أختي كمان.. مسحنا فيديوهاتها؛ عشان شبهة الحرام والحلال".

وواصل خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال،: "هناك احتمالية لتعرض سهام لخطأ طبي.. الدكتور قال إن العملية مش خطيرة وآمنة جدا عليها.. مش حابين نتهم أي حد من غير دليل.. حذفنا فيديوهات سهام كلها من على التيك توك.. في ناس انتسبوا لينا وزعموا إنهم من العائلة.. لكن ده غير صحيح.. لا يوجد أي عمل مبتذل قدمته سهام.. وبنفتخر بتاريخها الفني".