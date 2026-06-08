أستاذ بالناتو: ضربات إيران تجاه إسرائيل هدفها تحقيق نصر استراتيجي إعلامي

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، أستاذ الزائر بالناتو والأكاديمية العسكرية ببروكسل، أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية يمثل محاولة استراتيجية من طهران لوضع خصميها، الولايات المتحدة وإسرائيل، في موقف رد فعل مؤقت، ما يمنحها قوة تفاوضية أمام الرأي العام الداخلي وأمام وكلائها الإقليميين.

وأوضح سيد غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إيران أطلقت مساء الأحد 30 صاروخاً على إسرائيل على دفعتين متساويتين، كل دفعة تحتوي على 15 صاروخاً، مشيراً إلى أن الهدف من العملية هو تحقيق نصر استراتيجي إعلامي يظهر طهران أمام العالم كطرف ينفذ وعوده ويظهر قوتها وقدرتها على الرد، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ باستثناء واحد فقط سقط في البحر.

وأضاف اللواء سيد غنيم أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن حاسماً، مؤكداً أن كلا الطرفين كان يعتزم تنفيذ الضربات ثم العودة إلى طاولة المفاوضات، وأن الصواريخ التي أطلقتها إيران من نوع "خيبر شيكان" تعمل بالوقود الصلب، مما يصعب اكتشافها، وأن إيران تسعى من خلالها لتوسيع الهوة بين ترامب ونتنياهو، بينما ترغب إسرائيل في دفع أمريكا للانخراط في حرب مباشرة.

وتابع: «لا أتوقع أن يكون سبب تأجيل ترامب لأي خطوة عسكرية ضد إيران هو بطولة المونديال».