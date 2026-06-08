طارق فهمي: متوقع وجود ضربات الفترة المقبلة بين إسرائيل وإيران

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هناك أهداف موضوعة للطرفين إيران وإسرائيل، مضيفا أن متوقع وجود ضربات خلال الفترة المقبلة من قبل طرفي الأزمة.



وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن سيطرة أمريكا على السلوك الأسرئيلي غير صحيح والحقيقة أن هناك غرفة تنسيق بين أمريكا وإسرائيل.

وتابع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هناك تنسيق مشترك بينهم ويتبادلا المعلومات بشأن حرب إيران، مستدركا أن الجمهور الإسرائيلي يرى أن يجب أن يكون نتنياهو رقم واحد في المشهد وليس ترامب.

وأشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن إسرائيل تتجه نحو انتخابات في سبتمبر المقبل والمشهد معقد للغاية، مستدركا أن إيران ستهدفت قاعدتين عسكريتين في إسرائيل.