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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كشف قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث أبل المنتظر وداعاً لهذه الطرازات الشهيرة من "آيفون"

آيفون
آيفون
احمد الشريف

أعلنت التقارير الفنية المسربة من كواليس مؤتمر المطورين لعام 2026 عن القائمة الرسمية الكاملة لهواتف الآيفون التي ستحصل على تحديث نظام التشغيل الجديد من شركة أبل.

وفجرت البيانات الصدمة الأكبر لملايين المستخدمين بإعلان الخروج الرسمي لكافة الطرازات التي تقل عن هاتف "iPhone 11"، لتسدل الشركة الستار نهائياً على الدعم البرمجي لهواتف تاريخية حققت مبيعات قياسية في الأسواق، وتجبر حامليها على الترقية العتادية للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

تحديد خط الدفاع البرمجي 

تستهدف شركة أبل من خلال هذه القائمة حصر تحديثها الجديد داخل الهواتف الذكية المزودة بشرائح معالجة قوية قادرة على إدارة خوارزميات الحوسبة العصبية.

وأوضحت الخريطة البرمجية لعام 2026 أن طرازات "iPhone XS" و"iPhone XR" بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف "iPhone SE" قد خرجت رسمياً من حسابات الدعم اللحظي، بينما تقرر إبقاء هاتف "iPhone 11" كحد أدنى وقاعدة ارتكاز أساسية لبدء استقبال حزم البيانات التجريبية والمستقرة بنسبة توافق تبلغ 100%.

قائمة عائلة الآيفون المؤهلة رسمياً 

تمنح شركة أبل التحديث الجديد لـ 4 أجيال متتالية من الهواتف الرائدة والاقتصادية المحدثة.

 وحرص مبرمجو الشركة على شمول الدعم البرمجي لكافة طرازات سلاسل (iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16)، بالإضافة إلى الهواتف المرتقبة لعام 2026 ومنها طرازي "iPhone 16e" و"iPhone 17e"، بجانب عائلة "iPhone 17" الأساسية وإصدارات "Pro" الفاخرة، والنسخة النحيفة المنتظرة "iPhone Air"، فضلاً عن استمرار دعم هواتف "iPhone SE" بدءاً من الجيل الثاني فما فوق.

ارتباك تسويقي وتأثيرات مباشرة على سوق المستعمل في مصر

تفتح هذه القائمة الرسمية تداعيات اقتصادية وتسويقية واسعة النطاق داخل محلات الهواتف وأسواق المحمول بمصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير محلياً أن خروج الهواتف الأقل من "آيفون 11" من منظومة الدعم سيهوي بالقيمة المالية لتلك الأجهزة في سوق "المستعمل"، ويدفع قطاعاً عريضاً من المستهلكين المصريين لبيع هواتفهم القديمة والبحث عن بدائل تمكنهم من مواكبة الطفرة البرمجية والخدمات المصرفية التي باتت تشترط أنظمة تشغيل حديثة.

يبرهن القرار الحاسم لشركة أبل بشأن تصفية الطرازات القديمة على أن حقبة البرمجيات لعام 2026 لم تعد ترحم العتاد المحدود؛ ومع بدء العد التنازلي لإطلاق النظام، يستعد مجتمع التقنية العالمي لاستقبال معايير تشغيلية استباقية تؤكد من خلالها أبل أن التخلي عن الماضي الهندسي هو الثمن الإجباري للعبور نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي العام وصيانة صدارة الفضاء الرقمي.

أبل الآيفون iPhone 11 شركة أبل

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