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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب صور نماذج حية لهاتف آيفون القابل للطي يكشف ملامح الابتكار السري من أبل

آيفون
آيفون
احمد الشريف

أبهرت تسريبات عتادية جديدة أوساط التقنية العالمية بعدما نشر موقع "AppleInsider" التقني الشهير تقريراً استخباراتياً موسعاً يستعرض صوراً حية لنماذج مصنعية مجسمة (Dummy Models) تظهر شكل هاتف آيفون القابل للطي المرتقب.

ورصدت اللقطات المسربة لعام 2026 التصميم البنائي للهاتف في وضعي الفتح الكامل والغلق المحكم، ملقية الضوء على اللمسات الهندسية النهائية التي يعتمدها العملاق الأمريكي "أبل" لحسم صدارة قطاع الهواتف المرنة الفاخرة.

معاينة هيكلية دقيقة للآيفون المرن في وضع الغلق المحكم

تكشف النماذج الحية المسربة عن نجاح مهندسي أبل في تطوير معمارية مفصلات ميكانيكية بالغة الدقة تضمن غلق الهاتف تماماً دون ترك أي فراغات ملموسة بين الشريحتين.

وتمنح هذه البنية الهندسية المحدثة الهيكل الخارجي نحافة قياسية مريحة عند الإمساك باليد وتصفح الشاشة الخارجية، مع تزويد حواف الجهاز بسبائك صلبة وخفيفة الوزن تدعم مقاومة الصدمات الميكانيكية وتؤمن المكونات العتادية الداخلية بنسبة موثوقية كاملة تبلغ 100%.

استواء كامل للواجهة واختفاء تجعيد الشاشة عند الفتح

تمنح الصور المسربة للهاتف في وضع الفتح الكامل طمأنينة كبرى للمستخدمين بفضل الاستواء التام لسطح اللوحة المرنة وعلاج الأزمات التاريخية للمنافسين.

وحرص مصممو أبل لعام 2026 على صقل طبقات الزجاج فائق النحافة وآليات الدعم الداخلي للقضاء كلياً على بروز طية المنتصف (Crease)، مما يفجر قدرات العرض البصري اللحظي والسينمائي، ويتكامل بسلاسة مع أدوات التفاعل اللمسي وخوارزميات معالجة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

منظومة كاميرات متطورة وترقبات واسعة بأسواق المحمول بمصر

تتكامل الأبعاد البنائية للمجسمات مع إعادة هندسة وحدة الكاميرات الخلفية لتأتي مدمجة ومسطحة بشكل يتناغم مع معايير النحافة الفائقة دون التضحية بالقدرات البصرية.

ويوضح المخطط العتادي المسرب تسويقياً إصرار أبل على حسم التنافسية الرقمية، مما يفتح آفاقاً استهلاكية ممتازة تترقبها أسواق المحمول ومراجعو الهاردوير في مصر والشرق الأوسط، والذين ينتظرون بشغف كسر أبل لقوالب التصميم التقليدية وطرح أجهزتها المرنة بالأسواق المحلية.

يبرهن الظهور المتتالي لنماذج الآيفون القابل للطي عبر الشبكة على أن شركة أبل لعام 2026 قد قطعت شوطاً حاسماً في مراحل التطوير المصنعي والإنتاج التجريبي؛ ومع تصاعد وتيرة التسريبات الموثوقة.

يتوقع خبراء التكنولوجيا أن يمثل هذا الابتكار السري المنعطف التقني الأهم الذي سيعيد رسم خارطة قطاع الهواتف النخبوية، ليظل التكامل البرمي والعتادي الفاخر هو الحصن الدفاعي الأول لريادة الفضاء الرقمي العالمي.

آيفون أبل هاتف آيفون

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