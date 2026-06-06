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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة.. أداة جديدة على أجهزة أبل تحجب الإعلانات داخل التطبيقات

أداة جديدة على أجهزة أبل تحجب الإعلانات داخل التطبيقات
أداة جديدة على أجهزة أبل تحجب الإعلانات داخل التطبيقات
شيماء عبد المنعم

شهدت أجهزة أبل تطورا جديدا في مجال الخصوصية وحظر الإعلانات، بعد إطلاق أداة جديدة تعرف باسم "Filtr"، والتي تعد أول حل يعمل على مستوى الجهاز بالكامل لحجب الإعلانات داخل التطبيقات، وليس فقط أثناء تصفح الإنترنت.

وتعتمد الأداة الجديدة على ميزة أضافتها أبل في نظامي iOS 26 وmacOS 26، تسمى "URL Filters"، والتي تتيح للمطورين حظر الوصول إلى مواقع وعناوين ويب محددة على مستوى الشبكة، ما يسمح بمنع تحميل الإعلانات وأدوات التتبع داخل التطبيقات المختلفة على أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وطورت الأداة المبرمجة كايلي سيرينا كالديرولا، المعروفة أيضا بتطوير تطبيق حظر الإعلانات "Wipr" الخاص بمتصفح سفاري، وبينما يركز Wipr على منع ظهور الإعلانات أثناء التصفح، تأتي Filtr لتوسيع نطاق الحماية عبر حجب الإعلانات داخل التطبيقات المختلفة على مستوى النظام بأكمله.

"Filtr"

وتستند Filtr إلى قوائم محدثة باستمرار تضم عناوين ومجالات تستخدمها شبكات الإعلانات والتتبع، ما يساعد في منع تحميل المحتوى الإعلاني قبل وصوله إلى الجهاز. 

كما أكدت المطورة أن التطبيق لا يجمع أي بيانات شخصية من المستخدمين، ولا يحتاج إلى الوصول إلى معلوماتهم الخاصة للعمل.

ورغم فعالية الأداة الجديدة، فإنها لا تستطيع حجب جميع الإعلانات بشكل كامل، فبعض التطبيقات، مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، تعرض الإعلانات مباشرة من خوادمها الخاصة، ما يجعل حظرها أكثر تعقيدا وقد يؤثر على عمل التطبيق نفسه. 

ومع ذلك، يمكن للأداة في بعض الحالات منع جزء من هذه الإعلانات عبر استهداف عناوين ويب محددة مرتبطة بها.

"Filtr"

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تتبع المستخدمين عبر الإنترنت، حيث ينصح خبراء الأمن السيبراني باستخدام أدوات حظر الإعلانات للحد من المخاطر المرتبطة بالإعلانات الخبيثة وجمع البيانات الشخصية.

ويتوفر تطبيق Wipr على متجر تطبيقات آبل مقابل 5 دولارات، بينما تتطلب ميزة Filtr اشتراكا إضافيا بقيمة 5 دولارات سنويا، أو 25 دولارا كدفعة واحدة للحصول على الخدمة مدى الحياة.

Filtr حظر الإعلانات آبل حجب الإعلانات على آيفون

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