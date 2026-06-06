أحدث تسريب لـ "iPhone 18 Pro Max" يكشف المخطط الهندسي لهاتف أبل الأقوى

فجرت تقارير تقنية وسلسلة تسريبات مصنعية مسربة من داخل خطوط الإنتاج الآسيوية المفاجأة الأكبر حول الهيكل البنائي لهاتف "iPhone 18 Pro Max" المرتقب من شركة أبل.

وأكدت وثائق هندسية ثلاثية الأبعاد جرى تداولها اليوم لعام 2026، أن العملاق الأمريكي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في أبعاد الهاتف الفائق، تشمل تقليص سماكة الجسد الخارجي ورفع مساحة الرؤية البصرية، لتقديم أنحف هاتف رائد في تاريخ السلسلة مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية للتيتانيوم.

تعديل عتادي للأبعاد الهندسية يقلص سماكة الهاتف

تستهدف أبل من خلال التصميم الجديد لهاتف "آيفون 18 برو ماكس" فك العقدة التصميمية المتمثلة في ثقل وزن الهواتف العملاقة.

ورصدت المخططات الفنية لعام 2026 نجاح المهندسين في خفض سماكة الجهاز لتصل إلى أبعاد قياسية غير مسبوقة، بالتوازي مع زيادة طفيفة في الطول والعرض الإجمالي للهيكل، مما يمنح المستخدم تجربة إمساك مريحة وانسيابية مطلقة في اليد، ويعزز من المظهر الجمالي العصري للفئة النخبوية.

معمارية الشاشة العملاقة وتفكيك الحواف السوداء بالكامل

تمنح الأبعاد المعدلة للهاتف مساحة شاشة أوسع تصل إلى 6.9 بوصة مستغلة بالكامل بفضل تقنية برمجية وعتادية متطورة.

وحرص مصممو الأجهزة على تطبيق معيار هندسي حديث يختزل الحواف السوداء المحيطة بلوحة العرض (Bezels) إلى حدودها الدنيا لتصبح شبه معدومة، مما يفجر قدرات العرض اللحظي والسينمائي، ويتكامل بسلاسة مع منظومة مستشعرات بصمة الوجه المدمجة بالكامل تحت البكسلات بنسبة استغلال للواجهة تبلغ 100%.

تغييرات هيكلية لاستيعاب كاميرات البيريسكوب وميزات الـ AI

تتكامل الأبعاد الخارجية الجديدة مع إعادة هندسة كاملة للمكونات والقطع الداخلية لغرفة الهاتف المعالجة.

وأجبرت هذه النحافة الفائقة مهندسي "كوبيرتينو" على تطوير لوحات أم (Motherboards) أكثر دمجاً وكثافة، مما سمح بتوفير مساحات عتادية كافية لاستيعاب نظام عدسات التقريب المحدثة "Periscope"، بجانب بطارية كيميائية ذات تصميم مستطيل مطور يدعم سعة شحن ضخمة تخدم متطلبات تشغيل خوارزميات المعالجة العصبية المعقدة لعام 2026.