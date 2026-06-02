لإصلاح مشكلات مهمة.. أبل تطلق تحديثي iOS 26.5.1 وmacOS 26.5.1

أصدرت شركة آبل للتو تحديث macOS 26.5.1، الذي يُيساعد على إصلاح خللاً كان يتسبب في إيقاف تشغيل أجهزة ماك المزودة بمعالج M5 بشكل غير متوقع إليك التفاصيل كاملة.

على الجانب الآخر بعد إصدار نظام التشغيل macOS 26.5 الشهر الماضي ، تقوم شركة Apple بطرح أول تحديث فرعي لها، والذي يتضمن إصلاحًا مهمًا للأخطاء البرمجية

يتضمن نظام macOS 26.5.1 إصلاحًا لخللٍ يؤثر على أجهزة Mac المزودة بمعالج M5 في ظروفٍ محددة وقد يعالج هذا التحديث مشكلة لمستخدمي المؤسسات حيث يمكن أن يتم إيقاف تشغيل أجهزة Mac المزودة بشريحة M5 بشكل غير متوقع عند استخدام بعض ملحقات الشبكة

وفي iOS 26.5.1، ركزت أبل على إصلاح خلل كان قد يؤثر على عدد محدود من مستخدمي آيفون Air وسلسلة آيفون 17، فقد يتوقف الشحن السلكي عن العمل عند انخفاض مستوى البطارية إلى مستويات حرجة، مما قد يمنع الجهاز من إمكانية استعادة الشحن بشكل طبيعي.



أما تحديث macOS 26.5.1، فقد جاء لمعالجة مشكلة كانت قد تؤدي إلى القيام بإيقاف تشغيل بعض أجهزة ماك المزودة بشريحة M5 بشكل مفاجئ عند استخدام أنواع محددة من إضافات تصفية حركة ، مما يمنع الجهاز من استعادة الشحن بشكل طبيعي.



يأتي تحديث macOS 26.5.1 التحديث قبل مؤتمر WWDC 2026 المرتقب في 8 يونيو، حيث تستعد أبل للكشف عن iOS 27 وmacOS 27، على أن يصل كلتا التحديثان رسميًا للمستخدمين خلال الخريف المقبل.