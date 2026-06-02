تعليم الإسكندرية يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع، ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية، ومديري التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

مناقشة ضوابط واستعدادات امتحانات الإعدادية

تناول الاجتماع مناقشة ضوابط واستعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، والتأكيد على الالتزام الكامل بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد مدير المديرية أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات، مشيرًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام ستُعقد بنظام “البوكليت”، مع تطبيق أعلى درجات التأمين، حيث تمتلك كل إدارة تعليمية كودًا خاصًا بها، كما تحتوي كل ورقة امتحانية على ثلاث وسائل أمان، ويتم تسليم مظاريف الأسئلة مغلقة وجاهزة للتوزيع المباشر داخل اللجان.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد على ضرورة التنبيه على جميع المعلمين بعدم تصوير أوراق الأسئلة تحت أي ظرف، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

كما أكد أهمية تسليم مظاريف الأسئلة في التوقيت المحدد بدقة، ومنع تواجد الهواتف المحمولة نهائيًا مع السادة الملاحظين داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة.

جاء الاجتماع بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية، وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعيد الشورة مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.