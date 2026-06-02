رئيس جامعة بنها: صرف مكافأة إجادة لمنتسبي الجامعة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن اعتماد مكافأة إجادة لجميع العاملين في الجامعة بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة في خدمة الطلاب والمرضى ودعم العملية التعليمية والطبية.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي ، الى أن القرار بمنح المكافآت تضمن صرف مكافأة قدرها 2500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ، وصرف مكافأة قدرها 2000 جنيه للهيئة المعاونة ، وصرف مكافأة قدرها 1500جنيه للعاملين بالجهاز الإداري ، لافتا إلي إن ما يقدمه أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في قطاعات التعليم والمستشفيات الجامعية هو محل تقدير واعتزاز من إدارة الجامعة باعتبارهم الركيزة الأساسية في دعم العملية التعليمية والطبية.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن هذه المكافأة ستُصرف من التمويل الذاتي لمن هم على رأس العمل في قطاع التعليم والمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن القرار يعكس حرص إدارة الجامعة على دعم الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتعزيز روح الانتماء والتميز داخل الجامعة.