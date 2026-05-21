تقديرا لجهوده المتميزة.. مجلس جامعة بنها الأهلية يكرم المستشار الهندسي

كرم مجلس جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة الحكومية وأعضاء المجلس ، الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة ، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة فى متابعة المشروعات المختلفة وما قدمه من دعم وعطاء للقطاع الهندسى بالجامعة خلال فترة عمله واسهاماته فى تطوير القطاع والارتقاء بالمستوى الأكاديمي.



من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعيد عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لمجلس جامعة بنها الأهلية ، مؤكدًا استمرار العمل بكل جهد لدعم مسيرة التطوير داخل الجامعة والمساهمة في تنفيذ رؤيتها المستقبلية.

وكان مجلس جامعة بنها الأهلية، قد عقد اجتماعه اليوم

واستهل الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة لجميع منسوبى الجامعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الجلسة توصيات اجتماع اللجنة الفرعية للتوظيف والخريجين بخصوص قياس مؤشر توظيف الخريجين لكافة البرامج الدراسية.

كما استعرض الدكتور تامر سمير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتى بدأت اليوم الخميس ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي خلال الجلسة جداول الامتحانات النهائية لبرامج الجامعة للفصل الدراسي الثاني ، وكذلك الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الصيفى للعام الأكاديمي 2025/ 2026 والمقرر بدء التسجيل فيه يوم السبت 4 يوليو القادم ، وكذلك تشكيل فريق عمل الخطة البحثية بالجامعة ، وتقارير الإرشاد الاكاديمي لبرامج الجامعة للفصل الدراسي الثاني.

واستعرض الدكتور محمود شكل توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة ، وكذلك موجز أنشطة قطاع التوظيف والابتكار وريادة الأعمال بالجامعة عن العام الأكاديمي 2025/ 2026 ، وعرض مقترح اللائحة الداخلية لنادى الخريجين ، بالإضافة إلى بيان بالفرص التدريبية بالمصانع والمؤسسات خلال فترة صيف 2026.