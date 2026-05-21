البورصة المصرية تعلن إجازة عيد الأضحى من 26 مايو حتى 31 مايو

أعلنت البورصة المصرية أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، على أن يتم استئناف التداول رسميًا صباح يوم الاثنين 1 يونيو 2026.

إجازة البورصة المصرية خلال عيد الأضحى

ويأتي قرار الإجازة في إطار الإجازات الرسمية المعتمدة للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي في مصر، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، أحد أهم المناسبات الدينية في البلاد.

ومن المقرر أن تعود جلسات التداول إلى طبيعتها مع بداية الأسبوع الجديد في الأول من يونيو، وسط ترقب من المستثمرين لأداء السوق بعد فترة التوقف، خاصة في ظل استمرار متابعة المتعاملين للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتُعد البورصة المصرية من أهم أسواق المال في المنطقة، حيث تشهد تداولات يومية على عدد كبير من الأسهم والقطاعات، بما يعكس حركة الاقتصاد المصري واتجاهات الاستثمار.