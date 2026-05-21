انفجار أسطوانة اكسجين يهز مدينة في المنوفية ووقوع ضحية ومصابين.. التفاصيل كاملة

استيقظ أهالي مدينة الشهداء في محافظة المنوفية علي صوت إنفجار شديد هز المدينة بأكملها وذلك خلف السوق الحضاري بالمدينة وقبل موقف شبين الكوم.

وسادت حالة من الذعر بين جميع ابناء المدينة حيث انتقلت القيادات الأمنية مباشرة لمتابعة ما حدث وتبين وقوع انفجار أسطوانة اكسجين.

وفوجي الأهالي بانفجار أسطوانة اكسجين داخل ورشة لحام أسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والمسئولين لمتابعة تفاصيل الواقعة حيث تبين انفجار في ورشة لحام اثناء تداول أسطوانة اكسجين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عامل بديهي محمود محمد 30 سنة وإصابة اثنين آخرين وهم زياد محمد 17 سنة، عبد الله احمد بحروق وتم نقلهم إلي المستشفي.

حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث تكثف قوات الأمن من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.