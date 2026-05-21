وكيل إعلام الشيوخ: مصر تقدم نموذجا متوازنا في إدارة ملفاتها الإقليمية والدولية

أكد النائب أيمن حامد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي عبر رؤية سياسية متماسكة تعتمد على الاستقرار وبناء الشراكات وتعزيز القوة الناعمة للدولة في مختلف المجالات.

وأوضح حامد في بيان له أن السياسة المصرية الخارجية باتت تعكس قدرة واضحة على التعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة، من خلال تبني نهج يقوم على التوازن والحكمة والانفتاح على مختلف الأطراف، بما يضمن حماية مصالح الدولة ودعم استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك نموذجًا متقدمًا في إدارة الملفات الإقليمية، يعتمد على التحرك الدبلوماسي الفاعل وتوظيف أدوات القوة الناعمة، إلى جانب دعم الحلول السياسية للأزمات بعيدًا عن التصعيد أو الانخراط في صراعات مفتوحة.

وأضاف أن ما حققته الدولة المصرية من استعادة لدورها المحوري يعكس نجاح القيادة السياسية في إعادة صياغة مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يجعلها شريكًا رئيسيًا في أي معادلات تخص الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ على أن مصر تمثل اليوم ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، بفضل سياساتها المتوازنة التي تجمع بين حماية الأمن القومي والانفتاح على التعاون الدولي، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص التنمية والسلام.