عضو بالشيوخ: سياسة الرئيس السيسي الخارجية أعادت لمصر ثقلها الإقليمي ورسخت دورها كصمام أمان للمنطقة

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيري خارجية الجزائر وتونس، تعكس بوضوح قوة وحيوية السياسة الخارجية المصرية، والدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وقال حافظ في بيان له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ نهج سياسي ودبلوماسي قائم على التوازن والحكمة واحترام سيادة الدول، وهو ما منح مصر مكانة كبيرة وثقة واسعة لدى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وأضاف النائب أحمد حافظ، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، باعتبارها إطارًا دبلوماسيًا استراتيجيًا لدول الجوار المباشر لليبيا، يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات المحيطة بالمنطقة، وحرصها على دعم الحلول السياسية والحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي أصبحت نموذجًا في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال الاعتماد على الحوار والدبلوماسية وتغليب الحلول السلمية، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكده الرئيس خلال لقاءاته اليوم.

وأوضح النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف حماية الأمن القومي العربي، ودعم استقرار الدول الشقيقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع مختلف الدول العربية والأفريقية، وهو ما ظهر بوضوح في التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية مع الجزائر وتونس على مختلف المستويات.

وأكد النائب أحمد حافظ، أن التحركات المصرية المتوازنة أسهمت في تعزيز مكانة القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة، بما يحفظ مصالح الشعوب ويمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوترات والصراعات.

ولفت إلى أن الإشادة المتبادلة بين مصر وكل من الجزائر وتونس، والحرص على استمرار التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات قوية قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.