مرأة ومنوعات

قبل العيد.. مادة خارقة تضيع ارتفاع الكوليسترول والسكر والالتهابات

طهى
طهى
اسماء محمد

تعد القرفة من افضل الاضافات التي يمكن وضعها على مائدة السفرة خلال احتفالات عيد الأضحى حيث تحرق الدهون وتقلل الكوليسترول.

 ووفقا لموقع clevelandclinic نكشف لكم  فوائد إضافة القرفة على اللحوم فى عيد الأضحى أو تناولها كمشروب دافئ بعد تناول الطعام.

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي الأعشاب والتوابل غالبًا على مضادات الأكسدة ، وهي مركبات فعّالة تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب كما تحتوى على السينامالدهيد الذي يمنحها تلك الرائحة والنكهة الغنية، كما أنه يُقلل من الالتهابات.

القرفة عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط ، وهي حمية صحية للقلب تعتمد على استخدام الأعشاب والتوابل في الطهي فبسبب نمط حياتنا السريع، نعتمد بشكل كبير على الأطعمة المعلبة والمجهزة مسبقًا، مما يؤدي إلى نقص مضادات الأكسدة القوية في نظامنا الغذائي.

خفض مستويات السكر في الدم

بحث العلماء فيما إذا كان القرفة تساعد مرضى السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم  ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتلقون علاج الأنسولين والذين تناولوا مكملات القرفة يوميًا شهدوا انخفاضًا ملحوظًا (ومستمرًا) في مستويات السكر بعد برنامج علاجي استمر 40 يومًا وعندما توقف المشاركون عن تناول القرفة، لاحظوا استمرار بعض الفوائد، وتحديدًا، ظلت مستويات السكر في الدم أقل مما كانت عليه في بداية التجربة.

مع ذلك، لا ينبغي اعتبار القرفة بديلاً عن العلاج التقليدي و تُشير الجمعية الأمريكية للسكري تحديداً إلى أن القرفة "ليست بنفس فعالية أدوية السكري من النوع الثاني"، وتُلاحظ أن المكملات الغذائية "لا تُساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق أهداف العلاج أو خفض مستوى السكر في الدم بشكلٍ موثوق".

خفض الكوليسترول

أظهر المشاركون في دراسة حديثة تحسناً في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى السكر في الدم كما وجدت دراسة تحليلية منفصلة شملت عشر دراسات أن تناول القرفة يومياً يؤدي إلى انخفاض "ذي دلالة إحصائية" في الكوليسترول الكلي ، وكذلك في الكوليسترول الضار (LDL) .

ومع ذلك، ولأن كمية القرفة في الجرعة تختلف  وكذلك المدة التي تتناول فيها القرفة الإضافية  فليس من الممكن الجزم بشكل قاطع بأنه يمكن استخدام التوابل كعلاج لخفض الكوليسترول المرتفع.

