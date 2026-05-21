الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك

شارك الفنان مصطفى غريب جمهوره فيديو طريف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يرقص احتفالًا بفوز الزمالك بالدوري، وعلق مازحًا:«الدوري كسب فريق نغش».

وأضاف منشور أخر بطريقة ساخرة معلقاً:«درع الدوري في أمان معايا متقلقوش".

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

فيما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.