أخبار بني سويف| رئيس الجامعة يُكرم المشاركين في ختام أنشطة مركز اللغات والترجمة.. وإعانات عاجلة من التضامن لغارمة وأرملة

رئيس جامعة بني سويف يُكرم المشاركين في ختام أنشطة مركز اللغات والترجمة

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فعاليات ختام أنشطة مركز اللغات والترجمة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتعليم الشباب اللغات الأجنبية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.كما حضر الفعاليات الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة محمود عبدالحميد محمود عميد كلية الألسن، وناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومجدي حلمي مدير الإدارة، وعلي حسن شاكر منسق البرنامج.وخلال الفعاليات، أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع مديرية الشباب والرياضة، والذي أسهم في دعم الدارسين، بما يعكس حرص الدولة على دعم الشباب وتنمية مهاراتهم اللغوية وتأهيلهم لسوق العمل.

وقام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة ومدربي الدورات، وهم الدكتورة رشا عبده، والدكتورة روضة يوسف، والدكتور محمود مهدي، والدكتورة سارة الشيمي، والدكتورة سماهر عيد، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ البرامج التدريبية والارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين.

محافظ بني سويف: إعانات عاجلة من التضامن لغارمة وأرملة

قرر اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،صرف إعانة عاجلة من المحافظة، لأرملة مقيمة بمدينة بني سويف،نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الصعبة ،وكلف التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر،خاصة وأنها تعول 3 أبناء منهما اثنان في مراحل التعليم المختلفة

كما أمر محافظ بني سويف،بصرف مساعدة فورية لسيدة "غارمة" تعول 3 أطفال صغار السن،وتمر بظروف اجتماعية وأسرية بالغة الصعوبة،بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على مدى 6 أشهر متتالية، بالتوازي مع تسريع إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لأسرتها، فضلا عن التنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة للتواصل مع الجهة المانحة لدراسة آلية للتيسير على السيدة في تسوية قرض عليها واجب السداد.

تموين بني سويف يتمكن من ضبط مصنع بالواسطي لإعادة تعبئة زيوت مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين ببني سويف من ضبط مصنع بناحية مركز الواسطى، يقوم بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة، وذلك بغرض الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وطرح المنتجات بالأسواق للبيع للمواطنين بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملات التموينية مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.