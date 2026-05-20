رئيس جامعة بني سويف يُكرم المشاركين في ختام أنشطة مركز اللغات والترجمة

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فعاليات ختام أنشطة مركز اللغات والترجمة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتعليم الشباب اللغات الأجنبية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

كما حضر الفعاليات الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة محمود ياسين عميد كلية الألسن، وناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومجدي حلمي مدير الإدارة، وعلي حسن شاكر منسق البرنامج.

وخلال الفعاليات، أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع مديرية الشباب والرياضة، والذي أسهم في دعم الدارسين، بما يعكس حرص الدولة على دعم الشباب وتنمية مهاراتهم اللغوية وتأهيلهم لسوق العمل.

وقام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة ومدربي الدورات، وهم الدكتورة رشا عبده، والدكتورة روضة يوسف، والدكتور محمود مهدي، والدكتورة سارة الشيمي، والدكتورة سماهر عيد، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ البرامج التدريبية والارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمديرية الشباب والرياضة على دعمها المتواصل، مؤكدًا أهمية تعلم اللغات الأجنبية في تعزيز فرص الشباب العلمية والمهنية، ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام الفعاليات، وزع رئيس الجامعة شهادات اجتياز الدورات على الدارسين في اللغتين الإنجليزية والألمانية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.