ثقافة بني سويف: بدء استقبال مشروعات نوادي وشرائح مسرح الطفل للموسم الجديد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة العامة لثقافة الطفل، بدء الموسم المسرحي لنوادي وشرائح مسرح الطفل للعام المالي 2026/2027،

وحث فرع ثقافة بني سويف، المخرجين على سرعة الانتهاء من اختيار المشروعات المسرحية وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة، تمهيدًا لبدء مناقشات الموسم الجديد.

وأكدت الإدارة العامة لثقافة الطفل أن آخر موعد لتقديم مشروعات نوادي المسرح يوم 25 مايو، بينما يكون آخر موعد لتقديم مشروعات الشرائح يوم 5 يونيو، على أن تعقد المناقشات الخاصة بالنوادي بداية من 31 مايو، وللشرائح يوم 10 يونيو، وذلك بقصر ثقافة السينما بالقاهرة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة التزام المخرجين بالضوابط والمعايير المنظمة لتجهيز المشروعات المسرحية، مع استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل نسختين من النص المسرحي، ونسخة إلكترونية، والرؤية الإخراجية، وتصميمات الديكور والملابس، بالإضافة إلى المقايسة المعتمدة من الفرع والنماذج المرفقة الخاصة بخطابات الفروع والمقايسات.

يأتي ذلك في إطار استعداد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق موسم جديد من عروض مسرح الطفل، بهدف دعم المواهب المسرحية وتقديم أعمال فنية وثقافية متميزة للأطفال بمختلف الفروع الثقافية.