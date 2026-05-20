بني سويف.. إزالة 2000 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، منذ انطلاق المرحلة الأولى في 2 مايو الجاري وحتى الخميس14 من نفس الشهر،إلى 2081 حالة منها (554 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 1527حالة تعد على أراضي زراعية).

وكان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدى أشهر "مايو، يونية، يوليو" عبر 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى السبت 2 مايو وتستمر حتى 22 نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونية،وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 27 يونية إلى 17 يوليو 2026