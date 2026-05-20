«الزراعة» تكشف أسباب الارتفاع المؤقت لأسعار الطماطم.. وتزف بشرى

قال الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يعد مؤقتًا، ويرجع إلى التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، ما أثر سلبًا على الزراعات الشتوية وأدى إلى انخفاض حجم المعروض في الأسواق.

وأوضح جريس خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع الأزمة، تضمنت التوسع في الزراعات المحمية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للتغيرات المناخية، إلى جانب تدريب الباحثين على تقنيات الاستشعار عن بعد لمواجهة الآفات وتحسين الإنتاجية.

الطماطم

وأكد أن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع، بعدما انخفض سعر الطماطم من 60 إلى 40 جنيهًا خلال يوم واحد، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض مع دخول العروة الصيفية للأسواق مطلع يونيو، مشددًا على أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع المغالاة وضبط الأسعار.