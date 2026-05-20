الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد ارتفاع أسعار الطماطم.. كم تبلغ تكلفة طبق السلطة؟

ولاء عادل

واصلت أسعار الطماطم ارتفاعها في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، لتصل في بعض المناطق إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو وفق متعاملين في السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة طبق السلطة الذي يُعد عنصرًا أساسيًا على الموائد المصرية اليومية.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي أحمد موسى إن أسعار الطماطم أصبحت “مجنونة”، موضحًا: «سألت أحد زملائي عن أسعار الطماطم قال إنها بـ50 جنيه، وسألت في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه»، مضيفًا خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد: «طبق السلطة اليوم بيكلف 100 جنيه.. وكيلو الطماطم أغلى من كيلو الفراخ».

أسعار مكونات السلطة في الأسواق

وبحسب الأسعار المتداولة في سوق العبور، جاءت أسعار مكونات طبق السلطة الأساسية للكيلو كالتالي:

  • الطماطم: 60 جنيهًا
  • البصل الأبيض: 15 جنيهًا
  • الفلفل الحامي: 30 جنيهًا
  • الخيار البلدي: 30 جنيهًا
  • الجزر: 30 جنيهًا
  • الخس: 30 جنيهًا
  • الليمون: 5 جنيهات

تكلفة طبق السلطة تقريبًا

وباحتساب أن الطبق المتوسط من السلطة يحتوي على نحو 100 جرام من كل مكون، فإن التكلفة التقريبية تصبح كالتالي:

  • الطماطم: 6 جنيهات
  • البصل: 1.5 جنيه
  • الفلفل الحامي: 3 جنيهات
  • الخيار: 3 جنيهات
  • الجزر: 3 جنيهات
  • الخس: 3 جنيهات
  • الليمون: 5 جنيهات

الإجمالي النهائي

وبذلك يصل إجمالي تكلفة طبق السلطة إلى نحو 24.5 جنيهًا تقريبًا، دون احتساب الزيت أو الخل أو أي إضافات أخرى، وهو ما قد يرفع التكلفة النهائية في المنازل أو المطاعم بحسب نوع المكونات وكمياتها.

وتعكس هذه الأرقام بشكل واضح تأثير ارتفاع أسعار الطماطم وباقي الخضروات على كلفة الوجبات اليومية داخل الأسر المصرية، حتى في أبسط الأطباق مثل السلطة.

تراجع نسبي في أسعار الطماطم بعد موجة ارتفاعات حادة

وقد شهدت أسعار الطماطم تراجعًا نسبيًا في أسواق الجملة والتجزئة، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأيام الماضية، والتي وصلت خلالها الأسعار إلى ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الزيادات السريعة التي أثارت حالة من القلق بين المستهلكين، خاصة مع ارتباط الطماطم كسلعة أساسية على المائدة المصرية.

وفي أسواق الجملة، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 30 و40 جنيهًا، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الفترة الأخيرة.

كما شهدت الأسواق منذ السبت الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار حينها بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت بعض المناطق الشعبية أسعارًا أقل نسبيًا تراوحت بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي مع زيادة المعروض.

ويشير متعاملون في السوق إلى أن هذا الانخفاض النسبي جاء نتيجة تحسن محدود في الإمدادات وبدء دخول كميات إضافية إلى الأسواق، ما ساهم في تهدئة نسبيّة للأسعار بعد موجة صعود سريعة.

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

