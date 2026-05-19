الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سر بسيط داخل مطبخك.. ماذا يحدث عند وضع الملح على إسفنجة المواعين؟

ولاء عادل

تُعتبر إسفنجة المواعين من أكثر الأدوات استخدامًا داخل أي مطبخ، لكنها في المقابل من أكثر الأشياء التي تتجمع عليها البكتيريا والروائح المزعجة نتيجة تعرضها المستمر للرطوبة وبقايا الطعام والدهون.

ومع تزايد الاهتمام بالحيل المنزلية السريعة، ظهرت مؤخرًا طريقة تعتمد على استخدام الملح للحفاظ على نظافة الإسفنجة وتقليل الروائح الكريهة، وهي حيلة لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سهولة تطبيقها وتكلفتها البسيطة.

ما فكرة استخدام الملح؟

تعتمد الطريقة على وضع كمية صغيرة من الملح فوق الإسفنجة بعد الانتهاء من غسل الأطباق، أو أثناء نقعها بالماء لبضع دقائق، ثم شطفها جيدًا قبل إعادة استخدامها.

ووفقاً لما نُشر على موقع «better homes»، يؤكد بعض المهتمين بالنظافة المنزلية أن الملح يساعد على امتصاص الرطوبة الموجودة داخل الإسفنجة، كما يساهم في التخلص من بقايا الدهون والطعام العالقة بين الألياف، بفضل ملمسه الخشن الذي يعمل كمادة تنظيف خفيفة.

لماذا لاقت الحيلة انتشارًا كبيرًا؟

السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الفكرة هو بساطتها، فمعظم الأشخاص يفضلون الحلول المنزلية السريعة التي لا تحتاج إلى تكلفة إضافية أو مواد كيميائية قوية.

كما ساعدت مقاطع الفيديو القصيرة المنتشرة على منصات التواصل في زيادة شهرة هذه الحيلة، خاصة مع اهتمام الكثيرين بالحفاظ على نظافة المطبخ وتقليل الروائح غير المرغوبة.

 

هل الملح كافٍ لتنظيف الإسفنجة؟

رغم أن الملح قد يساعد في تحسين رائحة الإسفنجة وتقليل بعض الأوساخ، إلا أن خبراء النظافة يؤكدون أنه لا يمكن الاعتماد عليه وحده لتعقيمها بشكل كامل.

فالإسفنجة تظل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا بسبب الرطوبة الدائمة، لذلك ينصح بضرورة تنظيفها وتعقيمها بشكل منتظم، إلى جانب تغييرها كل فترة قصيرة.

خطوات مهمة للحفاظ على إسفنجة المواعين

لضمان بقاء الإسفنجة نظيفة وآمنة للاستخدام، يوصي المختصون بعدد من العادات اليومية البسيطة، منها:

  • غسل الإسفنجة بالماء الساخن بعد كل استخدام.
  • عصرها جيدًا للتخلص من المياه الزائدة.
  • عدم تركها مبللة داخل الحوض لفترات طويلة.
  • وضعها في مكان جيد التهوية حتى تجف سريعًا.
  • تخصيص إسفنجة لغسل الأطباق وأخرى لتنظيف الأسطح.
  • تعقيمها بشكل دوري باستخدام مطهر مناسب أو الماء الساخن.

بيئة مثالية لتراكم الجراثيم

ويرى خبراء الصحة المنزلية أن إسفنجة المواعين قد تتحول سريعًا إلى مصدر لنقل الجراثيم إذا لم يتم الاهتمام بتنظيفها باستمرار، خاصة أنها تتعرض يوميًا لبقايا الطعام والرطوبة، وهما من أكثر العوامل التي تساعد على نمو البكتيريا.

وفي النهاية، قد تبدو حيلة الملح بسيطة للغاية، لكنها تعكس اتجاهًا متزايدًا نحو استخدام حلول منزلية سهلة للحفاظ على النظافة داخل المطبخ. ومع ذلك، يبقى التنظيف المنتظم والتعقيم المستمر الخطوة الأهم للحفاظ على بيئة صحية وآمنة داخل المنزل.

