قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟
الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على فتاتين في المعادي
الزراعة تضرب بيد من حديد.. تعليمات مشددة لمنع التعديات خلال العيد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس المنوفية لجلسة 17 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد يطالب بأكثر من نصف مليار ريال.. وبنزيما في قلب الأزمة المالية

بنزيما
بنزيما
إسلام مقلد

تترقب إدارة الاتحاد التوصل إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على مستحقات مالية تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وفقًا لما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية.

أزمة حقوق صور كريم بنزيما

وبحسب التقرير، يأتي ملف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مقدمة القضايا المالية العالقة، بعد انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتطالب إدارة الاتحاد باسترداد أكثر من 200 مليون ريال مرتبطة بحقوق الصور الخاصة ببنزيما، بعدما جرى خصم هذه المبالغ من حسابات النادي، رغم وجود بنود تعاقدية تُحمّل جهة أخرى مسؤولية تلك التكاليف.

 

مستحقات الملاعب والنفقات التشغيلية

كما تسعى الإدارة الاتحادية للحصول على نحو 6 ملايين ريال، تمثل تكاليف استئجار الملاعب التي احتضنت مباريات الفريق الرسمية في مدينة جدة، رغم وجود اتفاقات سابقة تقضي بإعفاء النادي من تلك الرسوم.

وفي السياق نفسه، تطالب إدارة النادي باسترداد أكثر من 20 مليون ريال، تحملتها لتغطية نفقات السكن والسيارات وتذاكر السفر الخاصة بعدد من اللاعبين الأجانب.

 

أسماء بارزة ضمن الملفات المالية

وشملت المطالبات الخاصة بالمصاريف التشغيلية كلا من:

كريم بنزيما

نجولو كانتي

فابينيو

جوتا

لويس فيليبي

حيث تؤكد الإدارة أن العقود الموقعة تنص على تحمل برنامج الاستقطاب لهذه النفقات، وليس خزينة النادي.

 

فروقات دعم الأندية الجماهيرية

ولم تتوقف مطالبات الاتحاد عند هذا الحد، إذ تعمل الإدارة أيضًا على متابعة فروقات مالية تتجاوز 300 مليون ريال، تتعلق بالدعم المخصص للأندية الجماهيرية، في انتظار تسوية كافة الملفات العالقة مع الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد رابطة الدوري السعودي رابطة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي ريال سعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الاهلي

فرج عامر: أتمنى الأهلي يغير استراتيجيته ويبعد عن اللاعبين المعلمين

أشرف داري

والد أشرف داري: الأهلي سيحدد مستقبل اللاعب الأيام المقبلة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ختام الدوري.. والقناة الناقلة

بالصور

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد