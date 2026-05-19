الاتحاد يطالب بأكثر من نصف مليار ريال.. وبنزيما في قلب الأزمة المالية

تترقب إدارة الاتحاد التوصل إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على مستحقات مالية تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وفقًا لما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية.

أزمة حقوق صور كريم بنزيما

وبحسب التقرير، يأتي ملف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مقدمة القضايا المالية العالقة، بعد انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتطالب إدارة الاتحاد باسترداد أكثر من 200 مليون ريال مرتبطة بحقوق الصور الخاصة ببنزيما، بعدما جرى خصم هذه المبالغ من حسابات النادي، رغم وجود بنود تعاقدية تُحمّل جهة أخرى مسؤولية تلك التكاليف.

مستحقات الملاعب والنفقات التشغيلية

كما تسعى الإدارة الاتحادية للحصول على نحو 6 ملايين ريال، تمثل تكاليف استئجار الملاعب التي احتضنت مباريات الفريق الرسمية في مدينة جدة، رغم وجود اتفاقات سابقة تقضي بإعفاء النادي من تلك الرسوم.

وفي السياق نفسه، تطالب إدارة النادي باسترداد أكثر من 20 مليون ريال، تحملتها لتغطية نفقات السكن والسيارات وتذاكر السفر الخاصة بعدد من اللاعبين الأجانب.

أسماء بارزة ضمن الملفات المالية

وشملت المطالبات الخاصة بالمصاريف التشغيلية كلا من:

كريم بنزيما

نجولو كانتي

فابينيو

جوتا

لويس فيليبي

حيث تؤكد الإدارة أن العقود الموقعة تنص على تحمل برنامج الاستقطاب لهذه النفقات، وليس خزينة النادي.

فروقات دعم الأندية الجماهيرية

ولم تتوقف مطالبات الاتحاد عند هذا الحد، إذ تعمل الإدارة أيضًا على متابعة فروقات مالية تتجاوز 300 مليون ريال، تتعلق بالدعم المخصص للأندية الجماهيرية، في انتظار تسوية كافة الملفات العالقة مع الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.