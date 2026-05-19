كيف تقدم في برنامج التدريب الصيفي بالبنك التجاري الدولي CIB ؟

أعلن البنك التجارى الدولى فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي 2026 لطلاب الجامعات، في إطار خطته لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المصرفي من خلال توفير فرص تدريب عملي داخل مختلف إدارات البنك.

وأوضح البنك أن البرنامج يستهدف طلاب السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة، حيث يتيح للمشاركين فرصة التعرف على بيئة العمل البنكية واكتساب خبرات عملية تساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية.

وأشار البنك إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي أو بوابة التوظيف الخاصة بالبنك، من خلال اختيار برنامج “Summer Internship Program 2026” واستكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات الرسمية.

وحدد البنك عددًا من المستندات المطلوبة للتقديم، تشمل خطاب قيد جامعي وبيان درجات وصورة البطاقة الجامعية والرقم القومي، إلى جانب ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية، فيما تعد الأنشطة الطلابية والخبرات السابقة ميزة إضافية خلال عملية الاختيار.

وأكد البنك أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر شابة مؤهلة للعمل داخل القطاع المصرفي، عبر إتاحة فرص الاحتكاك المباشر بفرق العمل والتعرف على طبيعة العمليات البنكية والتكنولوجية الحديثة داخل السوق المصرية.

ولفت البنك إلى أن باب التقديم مستمر حتى 11 يونيو 2026، على أن يتم التواصل مع الطلاب المقبولين عبر البريد الإلكتروني لإبلاغهم بتفاصيل ومواعيد التدريب الصيفي.