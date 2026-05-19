كفاية أوكوشا وبن داري.. فرج عامر يطالب الأهلي بتجنب الصفقات الفاشلة

علق فرج عامر على تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تتفاوض مع عدد كبير من اللاعبين من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “الأهلي بيفاوض يمكن 30 لاعب على الأقل لكي يختار منهم 10 إلى 11 لاعب يدعم بيهم فريقه، ومعظمهم ممتازين”.

وأضاف رئيس سموحة السابق: “أتمنى ألا نرى أوكوشا أو بن داري أو ما شابه ذلك مرة أخرى.. كفاية كفاية كفاية”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار حالة الغضب من نتائج الفريق هذا الموسم، قائلاً: “طبعًا هذا لن يثنينا عن زعلنا من نتائج هذا الموسم بنتائجه غير الأهلاوية”.