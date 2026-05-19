الاتحاد المصري للجولف وهيئة تنشيط السياحة يشاركان في المؤتمر الأوروبي للسياحة الرياضية بإسبانيا

أحمد عبد القوى

يشارك الاتحاد المصري للجولف، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، في المؤتمر الأوروبي السنوي لمنظمة سياحة الجولف العالمية (IAGTO)، المنعقد في مدينة ملقة الإسبانية خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري.

يعد هذا المؤتمر أحد أبرز التجمعات السنوية في قطاع سياحة الجولف عالميا، حيث يجمع منظمي الرحلات، والوكلاء المتخصصين، والمنتجعات والفنادق الخاصة برياضة الجولف، وشركات الطيران، وهيئات السياحة الدولية من جميع انحاء العالم، مما يتيح منصة إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لسياحة الجولف على مدار العام.

ويستهدف الاتحاد وهيئة التنشيط من خلال هذه المشاركة استعراض الملاعب المصرية المصممة وفق احدث المعايير العالمية، والطقس المثالي، والمنتجعات الفندقية الرائعة، وخدمات الضيافة الفاخرة، الي جانب المقومات التراثية والثقافية الفريدة، التي تقدم تجربة سياحية متكاملة للمسافرين الدوليين.

تمثل سياحة الجولف أحد أسرع الأنماط السياحية نموا والأعلى إنفاقا في صناعة السفر العالمية، حيث يتميز سائحو الجولف بمعدلات إقامة أطول وإنفاق مرتفع، واهتماما كبيرا بالتجارب الثقافية والترفيهية الفاخرة،  مما يمنح القطاع أهمية إستراتيجية في تحقيق مستهدفات النمو السياحي بمصر.

وأكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن المشاركة تعكس الالتزام المستمر بوضع مصر على خريطة الجولف العالمية، وهو امتداد لإستراتيجية الاتحاد طويلة الأجل عقب النجاح في تنظيم البطولات الدولية للمحترفين مؤخرا ضمن "سلسلة بطولات مصر للجولف".

وأضاف عمر هشام أن  الفعاليات أثبتت قدرة مصر التنظيمية على استضافة المنافسات الكبرى، كما تدعم الرؤية الشاملة لتطوير اللعبة بشكل مستدام، وزيادة الزخم الدولي، وخلق فرص استثمارية وسياحية طويلة الأجل.

من جانبه قال أحمد حلوجي، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للجولف، إن المؤتمر يمثل فرصة هامة للتواصل المباشر مع أقطاب صناعة سياحة الجولف الدولية واستعراض المقومات التنافسية التي تمتلكها مصر، من ملاعب الجولف العالمية وتراث إنساني الفريد، حيث تقدم مصر تجربة سياحية متكاملة تعززها الفنادق الفاخرة، والشواطئ الممتدة، والمناخ المشمس على مدار العام. وأشار إلى أن هذا النمط السياحي يمتلك فرصا واعدة للمساهمة في النمو المستدام وجذب شرائح الزوار ذوي الإنفاق المرتفع.

في سياق متصل، قال بيتر والتون، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية لسياحة الجولف (IAGTO)، إن تواجد مصر في المؤتمر يعد خطوة هامة لنمو سياحة الجولف بالمنطقة، لما تملكه من مكون سياحي فريد يربط بين الملاعب والمنتجعات المتميزة والمناخ الدافئ والمعالم التراثية الشهيرة. 

وأعرب عن ترحيبه بجهود الاتحاد وهيئة تنشيط السياحة في مواصلة الاستثمار في الترويج الدولي والتفاعل مع منظمي الرحلات الأوروبيين.

تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الهوية السياحية لمصر دوليا، وترسيخ سياحة الجولف كركيزة أساسية ضمن إستراتيجية تنويع المنتج السياحي المصري.

عضو غرفة الصناعات النسجية: الدولة قطعت خطوات مهمة لدعم الصناعة والبنية التحتية

85 % إشغالات متوقعة.. القاهرة والساحل الشمالي يتصدران المشهد السياحي في عيد الأضحى

رجال الأعمال المصريين: تكلفة الشقة السكنية تتجاوز 2 مليون جنيه ومطالب بإعادة ضبط التسعير

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

