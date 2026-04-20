الكشف عن تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الهلال السعودي

كشف نادي الهلال السعودي عن تفاصيل إصابة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول، وغيابه عن الفريق.

وأشار الهلال في بيان رسمي، إلى أن بنزيما شعر بآلام في أسفل الظهر، خلال تدريبات لافريق.

وخضع النجم الفرنسي لجلسة علاجية بعيادة النادي على هامش المران.

وانضم بنزيما للهلال، في شهر يناير الماضي، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ تعاقده مع الفريق.

وشارك بنزيما منذ انضمامه للهلال في 8 مباريات وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح.

ويستعد الهلال لمواجهة ضمك، يوم الثلاثاء 28 أبريل، في الجولة 30 من الدوري السعودي.